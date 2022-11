Si mette nell acqua della pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nell acqua della pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SALE GROSSO

Significato/Curiosita : Si mette nell acqua della pasta

La pasta con le sarde (pasta chî sardi in siciliano) è un piatto tipico della cucina siciliana, inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali...

Principalmente in commercio sotto forma di sale grosso o sale fino, a seconda della dimensione dei cristalli, e in "sale marino", o salgemma, a seconda del tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

