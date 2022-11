__ marziali: comprendono judo e karaté - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ marziali: comprendono judo e karaté. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : __ marziali: comprendono judo e karate

Voce principale: karate. le tecniche del karate-do ( karate-do no waza) consistono in una varietà di parate e colpi (pugni, calci e altri effettuati...

arti – attività umane relative alla creazione estetica arti – appendici mobili del corpo umano e animale in genere arti – insediamento urbano russo dell'oblast'...