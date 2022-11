Gustoso modo di preparare il pollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gustoso modo di preparare il pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIAVOLA

Significato/Curiosita : Gustoso modo di preparare il pollo

gustoso e che anticipa quello di magro del giorno successivo). ancora sopravvivono antiche osterie e trattorie dove si segue la tradizione. noto è il...

vedi diavolo (disambigua). disambiguazione – "diavoli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi diavoli (disambigua). il diavolo lucifero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con gustoso; modo; preparare; pollo; Quella di melanzane è un piatto molto gustoso ; Saporito, gustoso ; gustoso cocktail a base di pomodoro; Un gustoso pasticcio; gustoso intingolo; Si dice di una persona a modo ; Agiscono in modo meccanico; Era un modo di guarnire le fortificazioni; Un modo di avanzare; modo scherzoso di indicare i figlioletti; È usato per preparare emulsioni cosmetiche; preparare da mangiare; Si usa per preparare un aranciata; Arnese per preparare aranciate e limonate; preparare , allestire; L isola che fu culla di Apollo e Diana; pollo ne, tralcio novello della vite; L antica regione balcanica con Apollo nia e Durazzo; Monte sacro ad Apollo ; Riferito al luogo mitico posto all estremo settentrione e caro ad Apollo ; Cerca nelle Definizioni