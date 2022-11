La esercitano medici e avvocati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La esercitano medici e avvocati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROFESSIONE

Significato/Curiosita : La esercitano medici e avvocati

Depositati i testamenti e altri atti dai notai; vigila sugli ordini e collegi professionali (quali ad es. avvocati, notai, medici, commercialisti, ingegneri...

Disambiguazione – se stai cercando la professione religiosa, vedi voto (religione). una professione, nel mondo del lavoro, si indica qualunque attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

