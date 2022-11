Deve carpire informazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve carpire informazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPIA

Significato/Curiosita : Deve carpire informazioni

Informatica, è lo studio del comportamento di una persona al fine di carpire informazioni utili. essa è utilizzata soprattutto dagli hacker (più in particolare...

L'ufficiale e la spia (j'accuse) è un film del 2019 diretto da roman polanski, con protagonista jean dujardin. tratto dall'omonimo romanzo del 2013 di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

