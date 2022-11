Costringe i tifosi a lasciare la loro città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe i tifosi a lasciare la loro città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRASFERTA

Significato/Curiosita : Costringe i tifosi a lasciare la loro citta

Nazionale brasiliana. paragonato a pelé, è considerato uno dei migliori calciatori al mondo. soprannominato o ney dai tifosi brasiliani per l'assonanza con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi viaggio (disambigua). disambiguazione – "viaggiatore" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con costringe; tifosi; lasciare; loro; città; Il lavoro lo costringe a mutare spesso ruolo; costringe a letto; costringe a sborsare di più; costringe re, obbligare; Convogliare, costringe re in un alveo; Un idolo per i tifosi ; Divide i tifosi di molte grandi città; Li gremiscono i tifosi ; Ondeggiamento di tifosi ; Costringono i tifosi a viaggiare; lasciare affascinati; Puo lasciare graffi; Tralasciare ; Accoglie il giocatore che deve lasciare il campo; Non lasciare com è; A volte il loro smaltimento è un problema; Il doloro so percorso di Gesù; Studia le società umane e il loro rapporto con le piante; Standing _ = caloro so applauso; Vienna è la loro capitale; La città con la Sirenetta; città greca, patria di Talete; La città spagnola di una famosa corsa di tori; città dell Erzegovina nota per il ponte; Antica città dell Apolide; Cerca nelle Definizioni