Con l asta si fa più alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con l asta si fa più alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALTO

Significato/Curiosita : Con l asta si fa piu alto

Lunghezza delle aste. il rapporto fra asta superiore - la parte fra l'anello superiore e il pezzo boccale - e asta inferiore - la parte fra pezzo boccale...

Pendenza o di dislivello. salto, film diretto da tadeusz konwicki del 1965 salto, città capoluogo del partido omonimo partido di salto, partido della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con asta; alto; Si mette nell acqua della pasta ; Pasta sintetica simile alla creta; La più vasta isola greca; La più vasta valle d Italia; Viene impasta to nella betoniera; Uno alto e magro; Un alto edificio medievale; alto piano dell Asia; Signora d alto rango; Via che conduce in alto ; Cerca nelle Definizioni