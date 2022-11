C è chi la alleva in seno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la alleva in seno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERPE

Significato/Curiosita : C e chi la alleva in seno

Disambiguazione – "serpe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serpe (disambigua). disambiguazione – "serpente" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Relativa all alleva mento di animali da cortile; Tale è il bestiame alleva to in libertà; alleva tore di barboncini o volpini; Spesso ospita un alleva mento; Un luogo di alleva mento o coltura; Può precedere seno r; Spedizione come quella di Ciro che narrò seno fonte; Nutrire i neonati al proprio seno ; La loro storica ritirata è raccontata nell Anabasi di seno fonte; Un seno di mare poco profondo;