Bob __: lanciò Like a Rolling Stone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bob __: lanciò Like a Rolling Stone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DYLAN

Significato/Curiosita : Bob __: lancio like a rolling stone

Rock, i rolling stones, nome ispirato da un brano di muddy waters (e non, come erroneamente si pensa, alla canzone like a rolling stone di bob dylan, composta...

dylan (duluth, 24 maggio 1941) è un cantautore e musicista statunitense. nato robert allen zimmerman, ha legalmente cambiato il suo nome in bob dylan... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con lanciò; like; rolling; stone; Il Fausto che lanciò la popolarissima A chi; Lou : lanciò la canzone Walk on thè Wild Side; Mario, il regista che lanciò Macario e Totò; Il famoso film che lanciò Dustin Hoffman; Il Charles che lanciò Ed io tra di voi; Ha in repertorio Someone like You e Skyfall; La band di Smells like teen spirit; Christian: negli spot Gillette esclama like a bomber; I ditoni... verso l'alto nei like dei social; I like e i cuoricini sui social networks ing; Brano dei rolling Stones; I rolling di Satisfaction; Keith, chitarrista dei rolling Stones; Il Jagger dei rolling Stones; I rolling di Mick Jagger; Una stone diva; Un film con Sharon stone ; Il nome della moglie di Fred Flintstone ; Brano dei Rolling stone s; Bastone prezioso posseduto da un monarca; Cerca nelle Definizioni