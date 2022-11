Ballano se non c è il gatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ballano se non c è il gatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOPI

Significato/Curiosita : Ballano se non c e il gatto

Conclusione. esempio: "se il gatto dorme i topi ballano. il gatto non dorme, quindi i topi non ballano." l'argomento ha il seguente schema logico: a {\displaystyle...

Bamir topi – politico e veterinario albanese. eneida topi – poetessa, scrittrice, giornalista e pittrice italiana di origine albanese. tantia topi – militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con ballano; gatto; ballano se il gatto non c è; ballano se non c è il gatto; ballano se non c’è il gatto; ballano quando il gatto non cè!; Le seguaci di Picasso... che ballano in discoteca!; Ballano se il gatto non c è; Il Tomasi di Lampedusa che scrisse Il gatto pardo; Un animale come il gatto , la lince o il ghepardo; Tante sono le vite d un gatto ; gatto con Jerry; Cerca nelle Definizioni