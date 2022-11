Un baccello di cui sono ghiotti i cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un baccello di cui sono ghiotti i cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARRUBA

Significato/Curiosita : Un baccello di cui sono ghiotti i cavalli

carruba – frutto del carrubo, albero della famiglia fabaceae carruba – località italiana, frazione dei comuni di giarre e riposto. carruba – quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

