Assi su cui girano le mote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assi su cui girano le mote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERNI

Significato/Curiosita : Assi su cui girano le mote

Aldo perni (1932) – ex calciatore italiano giovanni perni (1894-1979) – avvocato e politico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Una classi ca caffettiera sul fornello; Un classi co tessuto scozzese; Vanta i Sassi ; assi ste ogni cristiano durante la vita terrena; Tutt altro che grassi ; Si girano nella radio; girano sulle torri eoliche; Anche quelle del Lotto girano ; Lo sono le mostre che girano ; girano in alcuni rasoi; mote l con un sinonimo; Si ritira per scelta in zone remote ; Ha in dotazione autoemote che; Un attrice del film The mote l Life; Si conserva nelle emote che;