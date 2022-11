L anno in cui Craxi divenne Presidente del Consiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno in cui Craxi divenne Presidente del Consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : OTTANTATRÈ

Significato/Curiosita : L anno in cui craxi divenne presidente del consiglio

Italiana, in particolare negli anni ottanta.. fu inoltre il primo socialista ad aver rivestito l'incarico di presidente del consiglio dei ministri. craxi aveva...

Disambiguazione – "ottantatré" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 83 (disambigua). ottantatré (cf. latino octoginta tres, greco te... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con anno; craxi; divenne; presidente; consiglio; Molte hanno il tappo a strappo; Hanno Varsavia per capitale; Fanno controlli nei ristoranti; Saccheggiò Roma nell anno 410; Se ne fanno scatole per sardine; Era il partito di craxi ; Vi si rifugiò Bettino craxi ; Il partito di craxi sigla; Il nome del craxi noto segretario del PSI; craxi , segretario del PSI dal 1976 al 1993; Il Gian Pietro che divenne Papa come Paolo IV; L anno in cui Obama divenne presidente; Il Pietro che divenne Duca di Addis Abeba; Quando Troia cadde, divenne schiava di Ulisse; Napoleone lo divenne a 24 anni; Fu il primo presidente della Repubblica Italiana; Fu un nostro presidente ; Luca, ex-presidente della Ferrari; L attuale vicepresidente degli Usa; Roberto, presidente della Lombardia fino al 2013; Il palazzo in cui ha sede la Presidenza del consiglio ; Il palazzo romano della presidenza del consiglio ; Città sede del consiglio dell Unione Europea; Il consiglio di Gerusalemme che condannò Gesù; Il primo consiglio dell informatico: spegni e __; Cerca nelle Definizioni