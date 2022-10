Vanta i Sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanta i Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MATERA

Significato/Curiosita : Vanta i sassi

Conosciuta nel mondo per gli storici rioni sassi, che ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. i sassi sono stati riconosciuti il 9 dicembre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi matera (disambigua). matera (afi: [ma'tra], ascolta[·info]; matàrë in dialetto materano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con vanta; sassi; Le vanta ggiose svendite offerte negli shops; vanta ggio di un servizio o prodotto ing; vanta ggiose cooperazioni; Svanta ggio nell ippica; La Penelope nel cast della pellicola del 2017 Assassi nio sull Orient Express; Città lucana dei sassi ; Assassi no per mestiere; sassi arrotondati; Cerca nelle Definizioni