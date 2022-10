Lo Stato africano con capitale Niamey - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato africano con capitale Niamey. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIGER

Significato/Curiosita : Lo stato africano con capitale niamey

mauritius (port louis) mozambico (maputo) namibia (windhoek) niger (niamey) nigeria (abuja) rep. centrafricana (bangui) rep. del congo (brazzaville)...

Se stai cercando altri significati, vedi niger (disambigua). coordinate: 17°n 10°e / 17°n 10°e17; 10 il niger (afi: /'nier/; pronuncia francese [ni])... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

