Spronare con le parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spronare con le parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESORTARE

Viene citato il film l'uomo dei sogni da parte del dr. jack hodgins per spronare la moglie angela montenegro ad organizzare il matrimonio tra booth e la...

Futuro: hortaturus, che è per esortare; il gerundio: hortandi, ecc., di esortare, ecc.; il supino: hortatum, a, per esortare. il gerundivo ed il supino in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con spronare; parole; spronare , incitare; Lo usa il fantino per spronare il cavallo; spronare ad agire; Lo può usare il cavaliere per spronare il cavallo; Nelle parole composte significa pianta; Elenco di parole ; In altre parole , cioè; Trattino fra due parole ; Cerca nelle Definizioni