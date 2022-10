Rendere idoneo, giustificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere idoneo, giustificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LEGITTIMARE

Significato/Curiosita : Rendere idoneo, giustificare

Considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. esse sono considerate, in ogni caso, ai fini...

Sono legittimari quei membri della famiglia del de cuius cui la legge riserva una quota del patrimonio del defunto, detta appunto quota di legittima o... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con rendere; idoneo; giustificare; La può prendere solo l uomo; rendere conforme un auto... come tutte le altre; Copiare per emulare o prendere in giro; Esplicare, rendere comprensibile; Dichiarato idoneo ; idoneo , appropriato; idoneo ... all attacco; Rendere di nuovo idoneo a una professione; Discolpare, giustificare ; Spiegare, giustificare ; Cerca nelle Definizioni