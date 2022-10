Può essere causato da una collisione in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere causato da una collisione in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NAUFRAGIO

Significato/Curiosita : Puo essere causato da una collisione in mare

Fagliatura e formazione di pieghe causate dalla collisione abbia termine. la collisione tra india e asia è in corso da almeno 50 milioni di anni e non mostra...

Termine, vedi: naufragio (disambigua). se invece stai cercando il fatto volontario per cause belliche, vedi: affondamento il naufragio è la perdita totale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con essere; causato; collisione; mare; Può essere al minuto; essere sopraffatto dall ira; L agrume che può essere tarocco, moro o navel; Possono essere strapieni nelle ore di punta; È spesso causato dall uso; Disturbo causato dal viaggio su un imbarcazione; Piccolo errore causato da distrazione; Così è detto il coma causato dall abuso di alcool; Possono essere anticollisione o di navigazione; collisione , scontro; Entrare in collisione ; Quella di mare si prepara con crostacei e molluschi bolliti; Il mare di Baku; Lo è il mare di certe spiagge tropicali; Va alla deriva sul mare ; Cerca nelle Definizioni