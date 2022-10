Pavimentazione per piste di atletica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pavimentazione per piste di atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Significato/Curiosita : Pavimentazione per piste di atletica

Ospedali, scuole e locali pubblici. le moderne piste e pedane per l'atletica leggera hanno una pavimentazione altamente resiliente che agevola la prestazione...

tartan (disambigua). il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle highland scozzesi. il tipico gonnellino kilt è realizzato in tartan... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con pavimentazione; piste; atletica; Tipo di pavimentazione stradale; pavimentazione tessile; pavimentazione stradale tutta sassi; Una pavimentazione di laterizi; La tavola con cui si scende sulle piste innevate; Affrontano piste nere; Corre su piste gelide; Si calzano su piste innevate; Uno sport senza pesi: atletica __; Eddy dell atletica ; Una specialità dell atletica pesante; Un Johnson dell atletica ;