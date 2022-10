Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CARTE PIACENTINE

Significato/Curiosita : Furono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluette

Intera, tranne che le piacentine di "tipo moderno" (dopo il 1950). appartengono a questo gruppo le seguenti tipologie. piacentine: emilia (piacenza, parma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

