Una stanzetta con il soffitto spiovente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stanzetta con il soffitto spiovente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANSARDA

Significato/Curiosita : Una stanzetta con il soffitto spiovente

Templi zen. il soffitto alto serviva a conferire al luogo un'atmosfera austera. sempre nel secondo piano si trovava il karahafu, una stanzetta di fronte...

La mansarda, in architettura, è un locale ricavato in un sottotetto o attico. il termine "mansarda" deriva dal francese mansarde, a sua volta tratto dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con stanzetta; soffitto; spiovente; stanzetta in cui si mangia; La stanzetta del custode; stanzetta in convento; soffitto fatto ad arco; Il soffitto della bocca: volta __; Teatro senza soffitto ; Il soffitto interno della bocca; L ultima stanza di una casa con tetto spiovente ; Hanno il soffitto spiovente ; Passaggio spiovente in area; Cerca nelle Definizioni