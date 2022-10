Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REIS

Significato/Curiosita : Una misura di sostegno per le famiglie piu bisognose sigla

Padanassistenza, offre servizi di trasporto di disabili, grazie all'acquisto di una ambulanza/camper, e di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio sociale....

Dilermando reis – chitarrista e compositore brasiliano ivan reis – fumettista brasiliano johann philipp reis – scienziato e inventore tedesco jonathan reis – calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con misura; sostegno; famiglie; bisognose; sigla; L unità di misura del greggio; Unità di misura della luminanza; Strumenti per misura re gli angoli; misura no la pressione arteriosa; Un punto di sostegno ; sostegno ancorato alla muratura; sostegno per spartiti; Azienda che dà sostegno finanziario a una squadra; Lotta tra famiglie ; Comprendono più famiglie ; Una delle più note famiglie mafiose italoamericane; Vendetta tra famiglie ; bisognose di medicazioni; Indigenti, bisognose ; bisognose del medico; sigla della Corea del Sud; sigla dell eritropoietina; sigla prima di Ue; sigla di un sindacato; Cerca nelle Definizioni