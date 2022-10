Una fila di scalatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fila di scalatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORDATA

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cordata (disambigua). la cordata è un gruppo di due o più arrampicatori o alpinisti che compiono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cordata (disambigua). la cordata è un gruppo di due o più arrampicatori o alpinisti che compiono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con fila; scalatori; Si infila no nei guanti; Si sfila ccia nelle giacche; Procedono in fila indiana; S infila no in apposite prese; Accompagna gli scalatori ; Mete degli scalatori ; Una via... da scalatori ; Le formano gli scalatori ;