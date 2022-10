Una faccina di chi scrive al computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una faccina di chi scrive al computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMOTICON

Significato/Curiosita : Una faccina di chi scrive al computer

Le emoticon, dette anche faccine o smiley, sono riproduzioni stilizzate di quelle principali espressioni facciali umane che esprimono un'emozione. vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

