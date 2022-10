Una Casa d auto tedesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Casa d auto tedesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEL

Significato/Curiosita : Una casa d auto tedesca

Nuvolari che, al volante di un'auto union d, conquistò il gran premio d'italia del 1938. nuvolari inflisse alla casa tedesca anche una delle più cocenti sconfitte...

Stai cercando altri significati, vedi opel (disambigua). la opel automobile gmbh (conosciuta semplicemente come opel) è una casa automobilistica tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

