Uccello delle Galapagos che si nutre del sangue delle sule, altri uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello delle Galapagos che si nutre del sangue delle sule, altri uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : FRINGUELLO VAMPIRO

Significato/Curiosita : Uccello delle galapagos che si nutre del sangue delle sule, altri uccelli

Gli occhi raffreddano il sangue di questi uccelli e quando la temperatura aumenta, l'aumento del flusso sanguigno fa sì che le ghiandole diventino più...

fringuello vampiro (geospiza septentrionalis) è un uccello nativo delle isole galapagos, appartenente alla famiglia thraupidae. il fringuello vampiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

