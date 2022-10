La tavola con cui si scende sulle piste innevate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tavola con cui si scende sulle piste innevate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SNOWBOARD

Significato/Curiosita : La tavola con cui si scende sulle piste innevate

Pendenze innevate mantenendosi in equilibrio su un'apposita tavola alla quale lo snowboarder fissa i propri scarponi mediante degli attacchi. tale tavola è chiamata...

Lo snowboard (dall'inglese snow "neve" e board "tavola") è uno sport invernale che viene praticato sulla neve, nato negli anni sessanta negli stati uniti;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con tavola; scende; sulle; piste; innevate; La tavola sulle onde; Vassoio per portare in tavola olive e formaggio; Riordina gli elementi chimici: tavola __; Il metallo Mn nella tavola periodica; Chi vi scende manifesta; L insieme dei discende nti; I Pellirosse scende vano su quello di guerra; Far scende re con una fune; La tavola sulle onde; Imposta sulle fatture; Con il ketchup sulle patatine; Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi; Affrontano piste nere; Corre su piste gelide; Si calzano su piste innevate; In fondo alle piste ; Si calzano su piste innevate ; Se sono russe non sono sempre innevate ; Cerca nelle Definizioni