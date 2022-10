Studia le società umane e il loro rapporto con le piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia le società umane e il loro rapporto con le piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ETNOBOTANICA

Significato/Curiosita : Studia le societa umane e il loro rapporto con le piante

è la branca della biologia che studia le forme di vita del mondo vegetale (la flora), specie in rapporto alla loro citologia, istologia, anatomia, fisiologia...

Erbari o testi sulle piante medicinali come primi esempi di letteratura etnobotanica (lato sensu), in quanto raccolgono testimonianze sugli utilizzi delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

