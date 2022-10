Sono tra i più diffusi rapaci in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tra i più diffusi rapaci in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POIANE

Significato/Curiosita : Sono tra i piu diffusi rapaci in italia

"gheppio", vedi falco tinnunculus. i gheppi sono dei piccoli uccelli rapaci del genere falco. sono diffusi in tutti i continenti eccetto l'antartide, e...

Attimi dopo il decollo dall'aeroporto di verona-villafranca, in località poiane di sommacampagna. nell'impatto morirono tutti i 41 passeggeri e gli otto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; diffusi; rapaci; italia; Gli avana sono fra i più costosi; Possono divorare un bosco; sono nucleari quelle di certi missili; Si temperano, ma non sono acciai; La zona di diffusi one d una specie animale; diffusi alberi da viali; Uccelli passeriformi diffusi nelle Americhe; Istituto Accertamento diffusi one; Superbi rapaci ; Becco ricurvo dei rapaci ; Comuni rapaci notturni; Quello dei rapaci e detto rostro; Ha sostituito l Alitalia ; Formaggio italia no dal sapore deciso; La massima autorità italia na; Specialità del biliardo all italia na; Cerca nelle Definizioni