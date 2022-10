È simile all amnistia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile all amnistia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDULTO

Significato/Curiosita : E simile all amnistia

L'imputato non punibile e il reato estinto "per intervenuta amnistia". il decreto di amnistia può essere redatto secondo due distinte modalità tecniche:...

Un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. in particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

