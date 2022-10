Seguono la prima edizione di un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seguono la prima edizione di un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISTAMPE

Significato/Curiosita : Seguono la prima edizione di un libro

Rimandano qui. se stai cercando il monaco ed esploratore cinese vedi yìjìng il libro dei mutamenti (t, s, yìjingp, i chingw), conosciuto anche come zhou...

Riviste specialistiche (accademiche o scientifiche). in particolare, le ristampe di riviste scientifiche, tecniche e mediche sono molto diffuse, al fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con seguono; prima; edizione; libro; Gli attori che per importanza seguono i protagonisti; Le seguono i satelliti; Mi seguono in amicizia; seguono la loro squadra; Lo schema delle rime nella prima delle terzine incatenate dantesche; La svedese Lisa Fonssagrives sarebbe stata la prima , negli Anni 30-50; Erra dopo la prima ; prima metà di otto; Festa cattolica invernale di benedizione dei ceri; Culto, dedizione ; Una spedizione natalizia; Spedizione come quella di Ciro che narrò Senofonte; libro di racconti di Anna Maria Ortese; libro dello scrittore austriaco George Saiko; Il contenuto d un libro ; Il redattore che segue un libro ; Cerca nelle Definizioni