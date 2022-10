Vi ricorre l arbitro di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi ricorre l arbitro di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Vi ricorre l arbitro di calcio

calcio mondiale, fabbri editori, 1988. arbitro (calcio) assistente arbitrale (calcio) beach soccer calcio a 8 calcio a cinque campionato mondiale di calcio...

Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o var) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. tale misura indica la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con ricorre; arbitro; calcio; ricorre re alle vie legali; Cartello ricorre nte nei locali: __ fumare; Che ricorre circa ogni 12 mesi; Vi si ricorre per non avere la casa fredda; Posizione irregolare di un calciatore non sanzionata dall arbitro ; Rimproverati dall arbitro ; Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici; Interventi dell arbitro ; Il compianto Nils del calcio ; Il compito del preparatore atletico nel calcio ; Nel calcio , lancio lungo del portiere; È IVA, oppure di calcio ; Cerca nelle Definizioni