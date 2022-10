Recipiente per l uva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente per l uva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TINO

Significato/Curiosita : Recipiente per l uva

Concentrato d'uva che si ottiene dal mosto appena pronto, di uva bianca o rossa; è anche detta infatti "mosto cotto", "vino cotto" o "miele d'uva". il mosto...

tino buazzelli, all'anagrafe agostino buazzelli (frascati, 13 luglio 1922 – roma, 20 ottobre 1980), è stato un attore italiano. nato a frascati, nell'allora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

