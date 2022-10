Lo si prende per una rana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prende per una rana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROSPO

Significato/Curiosita : Lo si prende per una rana

Mentre il minore, greg, non sembra per niente preoccupato; è anzi impegnato a trovare un nome per la sua rana, lo stesso della sigla, che ha in braccio...

Disambiguazione – "rospo" rimanda qui. se stai cercando l'album dei quintorigo, vedi rospo (album). bufo garsault, 1764 è un genere eurasiatico di anfibi...

