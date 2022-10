Passano per l esofago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passano per l esofago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIBI

Significato/Curiosita : Passano per l esofago

Interno passano degli organi molto importanti quali la colonna vertebrale, i grandi vasi che vanno ad irrorare il cervello, nonché l'esofago e la trachea...

La cibi (pronunciata "simbi") è una danza di guerra delle isole figi, eseguita prima o dopo una battaglia. la sua origine è nella piccola isola di bau... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

