Un passaggio nel pavimento - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BOTOLA

Significato/Curiosita : Un passaggio nel pavimento

Il pavimento del duomo di siena è uno dei più vasti e pregiati esempi di un complesso di tarsie marmoree, un progetto decorativo che è durato sei secoli...

una botola è una porta scorrevole o a cerniera, a filo con la superficie...

