Nucleo di isolati cittadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nucleo di isolati cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RIONI

Significato/Curiosita : Nucleo di isolati cittadini

Ortogonale, che divide lo spazio in isolati quadrangolari regolari, ma che non dispone di un preciso centro cittadino, con una o talvolta due aree sacre...

Disambiguazione – se stai cercando il termine al singolare, vedi rione. il rioni (in georgiano: ) è il principale fiume della georgia occidentale.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con nucleo; isolati; cittadini; nucleo Antisofisticazioni e Sanità; nucleo galattico di aspetto stellare; Il nucleo in cui si trovano protoni e neutroni; Ha un proprio nucleo ; Volano isolati o in formazione; isolati dalla gente; I nuclei di isolati cittadini; Quartiere formato da più isolati ; La formano i cittadini ; I concittadini di Palladio; I concittadini di Fieramosca; È formata da cittadini in Corte d Assise; Cerca nelle Definizioni