Un moderno locale in cui si balla e si beve birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un moderno locale in cui si balla e si beve birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISCOPUB

Significato/Curiosita : Un moderno locale in cui si balla e si beve birra

Dintorni, il neumarkt, heumarkt e tutti bar e le birrerie della città sono pieni di gente travestita che balla e beve nelle strade. centinaia di migliaia...

Si trovano facilmente persone che si rifugiano nei numerosi bar, pub e discopub delle vicine vie parallele e traverse. altri progetti wikimedia commons... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

