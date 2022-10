Un metallo per gli orologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo per gli orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

L'orologio da polso è un orologio di piccole dimensioni dotato di un cinturino per poter essere indossato al polso. questi orologi sono, a volte, oggetti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

