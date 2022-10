Il mese delle ferie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese delle ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGOSTO

Significato/Curiosita : Il mese delle ferie

Suo paese e il volere della sua famiglia, che nel frattempo si stava adoperando per trovargli moglie. ottenuto soltanto un mese di ferie (non pagato)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi agosto (disambigua). agosto è l'ottavo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, conta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

