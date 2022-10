Hanno una testa e molti spicchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno una testa e molti spicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AGLI

Significato/Curiosita : Hanno una testa e molti spicchi

Psichiatriche effettuate su di lui dimostrarono (come per molti serial killer "organizzati") una notevole intelligenza; all'esame dei periti risultarono...

L'accumulatore agli ioni di litio è un tipo di batteria ricaricabile, comunemente utilizzata per l'elettronica portatile, per i veicoli elettrici, in applicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con hanno; testa; molti; spicchi; hanno un debole per il costume adamitico; hanno la tromba in mezzo; Le hanno ... segugio e bassotto; hanno finalità politiche; Confusi cori di protesta ; testa ... d aglio; L aureola sulla testa dei Santi; Relativa alla contesta zione giovanile nell anno della Primavera di Praga; La televisione ne trasmette molti ; Da molti benzinai inglesi; Causa la squalifica di molti campioni; Così iniziano molti ssime fiabe; Uno spicchi o di gradinate; Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina; Melone con polpa arancione e buccia a spicchi ; Un frutto a spicchi ; Cerca nelle Definizioni