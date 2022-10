Hanno la tromba in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno la tromba in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALE

Significato/Curiosita : Hanno la tromba in mezzo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tromba (disambigua). la tromba è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni...

scalea (scalìa in calabrese, skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 363 abitanti della provincia di cosenza in calabria. il territorio comunale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Le hanno ... segugio e bassotto; hanno finalità politiche; Le api ne hanno quattro; hanno lanciato Uomini soli; Si utilizza stromba zzando; Le hanno oboe e tromba ; Anche detto tromba d aria; tromba d aria, ciclone; In mezzo ai pioppi; In mezzo alla flotta; Sono in mezzo alla tempia; Un mezzo barbaro d indagine;