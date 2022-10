Gruppi che sono formati da aggregali di numeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi che sono formati da aggregali di numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INSIEMI

Significato/Curiosita : Gruppi che sono formati da aggregali di numeri

Insieme lo caratterizzano univocamente: due insiemi coincidono se e solo se hanno gli stessi elementi. gli insiemi, con le loro operazioni e relazioni, possono...

