Galantuomo a tutta prova - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PROBO

Significato/Curiosita : Galantuomo a tutta prova

Piemonte e duca di genova. è ricordato anche con l'appellativo di re galantuomo, perché dopo la sua ascesa al trono non ritirò lo statuto albertino promulgato...

Marco aurelio probo (in latino: marcus aurelius probus; sirmio, 19 agosto 232 – sirmio, 282) è stato un imperatore romano dal 276 fino alla sua morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

