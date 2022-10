La direzione da cui proviene il grecale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La direzione da cui proviene il grecale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NORDEST

Significato/Curiosita : La direzione da cui proviene il grecale

Comprendeva allora anche la parte meridionale delle coste balcaniche e la turchia occidentale, da cui il nome grecale per la direzione ne; da se giungevano navi...

Disambiguazione – "nord-est", "nord-ovest", "sud-est", "sud-ovest" puntano qui. se stai cercando altri significati, vedi nord-est (disambigua), nord-ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con direzione; proviene; grecale; Scorre in una sola direzione ; Cambiare direzione su una nave o un imbarcazione; Piegare in una direzione ; Girare, muovere in direzione circolare; Ne proviene il grecale; Che proviene da un Paese diverso; Ne proviene lo zefiro; Che proviene o nasce dall esterno; Ne proviene il grecale ; La direzione del grecale ; Cerca nelle Definizioni