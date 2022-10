Detti sillaba per sillaba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detti sillaba per sillaba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCANDITI

Significato/Curiosita : Detti sillaba per sillaba

+ sillaba accentata; oppure spondeo + dattilo + sillaba accentata; oppure: spondeo + spondeo + sillaba accentata). inoltre due delle cinque sillabe accentate...

Approssimata, costituita in prevalenza da disegni fissi, con brevi e male scanditi movimenti, e cambiamenti di inquadratura. questa realizzazione è nota come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

