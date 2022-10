Il boccone masticato che si inghiotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il boccone masticato che si inghiotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BOLO

Significato/Curiosita : Il boccone masticato che si inghiotte

bolo yeung, pseudonimo di yang sze (; canton, 3 luglio 1946), è un attore e artista marziale cinese. nato da famiglia agiata, dopo essersi dedicato al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con boccone; masticato; inghiotte; Il boccone che si inghiotte; Un boccone fatale; Un boccone per Fido; Si nasconde in un boccone ; Cosi è detto l apparato masticato re dei ricci di mare; Dente masticato re; Boccone masticato ; Il boccone che si inghiotte ; Si mastica e si inghiotte ; Sta in bocca... ma non si inghiotte ; inghiotte molta carta;