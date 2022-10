Aspira le impurità superficiali d una piscina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspira le impurità superficiali d una piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SKIMMER

Significato/Curiosita : Aspira le impurita superficiali d una piscina

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi skimmer (disambigua). lo skimmer è un dispositivo capace di leggere e in certi casi immagazzinare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con aspira; impurità; superficiali; piscina; Tessuto impermeabile e traspira nte; aspira re la fragranza; Si consuma aspira ndo; Un aspira nte al sacerdozio; Liquido privo di impurità ; Togliere ogni impurità o sporcizia; Ripulire dalle impurità ; Lavorazione della lana per togliere impurità ; Ciascuna delle vene superficiali dell arto inferiore; Conoscenze superficiali , informazioni indicative; Apparenti e superficiali ; superficiali , leggere; Albergo di lusso con piscina e ristoranti fra; Si può fare al mare o in piscina ; Interviene in spiaggia e in piscina ; Chi lo pratica, si reca in piscina ; Cerca nelle Definizioni