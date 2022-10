Animale dal muso aguzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale dal muso aguzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLPE

Significato/Curiosita : Animale dal muso aguzzo

Del lupino è di tipo "lupoide", con orecchie ritte, testa triangolare, muso aguzzo, il colore può essere grigio, fulvo, rossiccio, nero, bianco, maculato...

Disambiguazione – "volpe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi volpe (disambigua). le volpi (vulpini, hemprich e ehrenberg, 1832) sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con animale; muso; aguzzo; animale come il macaco; Vorace come un... animale ; animale marino a forma di ombrello; L animale che erige dighe; Primate dal muso allungato; Il muso dell imbronciato; muso del maiale e del cinghiale; Razza canina con rughe su muso e corpo; aguzzo , acuminato; Come un odore acre... e aguzzo ; Dente aguzzo ; I cetacei con un lunghissimo dente aguzzo ;