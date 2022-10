Anfibi con la pelle verrucosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anfibi con la pelle verrucosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSPI

Significato/Curiosita : Anfibi con la pelle verrucosa

L'epidermide non contiene vasi sanguigni, salvo negli anfibi che respirano anche attraverso la pelle (come le rane), e viene nutrita per diffusione attraverso...

Gianluca rospi (matera, 23 dicembre 1978) è un politico, ingegnere e accademico italiano. laureato in ingegneria edile-architettura nel 2005, nel 2010... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con anfibi; pelle; verrucosa; anfibi come la salamandra; Nuotatore dallo stile anfibi o; L anfibi o delle grotte di Postumia; Lo sono certe membrane negli occhi di anfibi , rettili e uccelli; Sacca di pelle per liquidi; Amica per la pelle ; Si dice di pelle molto chiara, quasi trasparente; Spicca sula pelle ; Ha la pelle verrucosa ; Cerca nelle Definizioni